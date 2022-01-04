Tesla, yüz binlerce aracını geri çağıracak

Tesla’nın bazı araçlarının ön kaputu ve gövdesinde kaza riskini artırabilecek sorunlar olduğu tespit edildi. ABD'li şirket, yaklaşık 200 bin aracı piyasadan çekecek.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

Şimdiki sorun ise Çin'de yaşandı. Çin’in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi’nin (SAMR) incelemeleriyle, bazı Tesla araçlarında kaput bağlantılı noktalarının birtakım sorunlar yaratabileceği sonucuna varıldı.

Çin, tespit edilen sorunların araçlarda sürüş esnasında kaputların aniden açılmasına ve arka kameraların görüş açılarını engellemesine yol açabileceğini ifade etti.

Model S ve Model 3 araçlarında fark edilen sorunların çözümü için çalışmalar şimdiden başladı.

200 BİN TESLA ARACI GERİ ÇAĞRILACAK

Geçtiğimiz günlerde 475 bin aracını geri çeken şirket, şimdi de yukarıda bahsettiğimiz sorun nedeniyle yaklaşık 200 bin adet aracını geri çağıracak.

Verilen kararın doğrultusunda Tesla, 2015 ile 2020 yılları arasında üretilmiş; kusurları tespit edilen yaklaşık 180 bin Model 3 ve yaklaşık 20 bin Model S araçlarını toplatacak.