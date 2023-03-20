Tesla'da güvenlik açığı: Kendi aracı yerine başkasınınkini kullandı Bir kullanıcı, Tesla uygulamasıyla kendi aracı sandığı başka birinin aracının kapılarını açarak saatlerce sürdü.

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, yeni bir güvenlik açığı ile gündemde.

Kanada bir Tesla kullanıcısı, uygulamada bir hata sayesinde başkasının aracının kilidini açarak saatlerce kullandı.

Rajesh Randev isimli Tesla sahibi, Tesla uygulaması üzerinden Model 3'ünün kilidini açarak, çocuklarını okuldan almak için yola çıktı.

Aracın ön camında bir çatlak olduğunu gören Randev, araçta şarj kablolarını da bulamadı. Kendi aracının üzerindeki numarasından Randev'e ulaşan aracın sahibi, yanlış aracı aldığını ona söyledi.

Çocuklarını eve bırakan Randev saatler sonra diğer Tesla sürücüsüyle buluştu. Araçlarda maddi ve manevi bir zarar oluşmamasına rağmen polise haber veren ikili, olay karşısında sadece güldüklerini söyledi.

Mobil uygulama ile her şey yapılabiliyor

Tesla'nın mobil uygulaması sayesinde aracın kilidini açma, çalıştırma, klima kontrolü ve batarya takibi gibi birçok işleve ulaşılabiliyor.

Uygulamanın kullanılabilmesi için şoförün doğrudan araba ile eşleşmesi gerekiyor. Güvenlik sorunu nedeniyle ortaya çıkan bu sorun hakkında şimdilik Tesla'dan bir açıklama yapılmadı.