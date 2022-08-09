Tesla'dan 5 milyar dolarlık nikel anlaşması

Tesla, Endonezya'daki nikel işleme şirketleri için 5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ihtiyaç artmış durumda. Ancak bu durum, özellikle nikel madenine olan ihtiyacı da artırdı.

Elektrikli araç üreten şirketlerin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan nikel, özellikle otomobillerin bataryalarında sıkça kullanılıyor. Ancak gelecekte nikel madeninde yaşanacak kıtlıklar, üreticileri oldukça endişelendiriyor.

Tesla'dan dev nikel anlaşması

Tesla'nın Endonezya'daki nikel işleme şirketlerinden bataryalarına malzeme satın almak için yaklaşık 5 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladığı bildirildi.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, CNBC'de yayınlanan röportajında, "Tesla ile sürekli müzakere halindeyiz. Endonezya'dan iki mükemmel ürün almaya başladılar." dedi.

Bakan, Tesla'nın Sulawesi adasındaki Morowali dışında faaliyet gösteren nikel işleme şirketleriyle beş yıllık bir sözleşme imzaladığını söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Elon Musk, daha önce madencileri daha fazla nikel üretmeye çağırmıştı. Analistlere göre nikel, talebin artmasıyla birlikte önümüzdeki üç yıl boyunca zor bulunan bir maden olabilir.

Nikel, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerdeki önemli bir bileşendir. Bu maden, akülere daha fazla enerji sığdırır ve üreticilerin daha pahalı olan kobaltı azaltmalarına yardımcı olur.

Bu sayede hem bataryaların boyutu küçülür hem de üreticilerin daha az maliyetle üretim yapmalarını sağlar.