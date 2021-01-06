Tesla'dan Çin üretimi Model Y için yüzde 30 indirim

Tesla, Çin'deki fabrikasında Model Y crossover otomobilini üretmeye başlamasının ardından, bu modelin ön sipariş ücretinde yüzde 30 indirim yaptı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son yıllarda Çin'e oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Yeni yılla birlikte bu yatırımların karşılığını alan ABD'li şirket, Çin'de üretilen Model Y araçlarını ocak ayı içerisinde satışa çıkaracak.

Piyasaya çıkacak araç için en düşük 339 bin 900 yuan (52 bin 74 dolar) fiyat belirlendi. Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'de piyasaya çıkacak model için, şirketin ürettiği tüm araçlardan daha fazla satacağını düşünüyor.

Tesla'nın açıkladığı bu fiyatlar, markanın ağustos ayında belirttiği fiyatların neredeyse yüzde 30 indirimli hali. Fiyatlarda olan bu indirim, Çin gibi dünyanın en büyük otomotiv pazarı pozisyonunda olan bir ülkenin Model Y’ye olan talebin yüksek olmasını sağlayabilir.

Model Y, Şanghay fabrikasında üretilen ikinci model pozisyonunda. İlk üretilen otomobil olan Model 3 ise ilk defa 2019 yılı Aralık ayında satışa sunulmuştu.

Wedbush analisti Daniel Ives aralık ayında yaptığı açıklamada, Tesla’nın Çin’den gelen ''dikkat çekici yüksek talep'' nedeniyle bir milyon araç teslim edebileceğini ve bunun küresel satışlarının yüzde 40’ını oluşturabileceğini söyledi. Marka kasım ayında Çin’de 22 bin adet Model 3 satışı gerçekleştirdi.