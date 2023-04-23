Tesla'dan sonra Renault da elektrikli araç fiyatlarını düşürecek Renault, elektrikli otomobil alanında rekabetçi kalabilmek için dünya genelinde fiyatlandırma politikasını gözden geçirme kararı aldı

ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda Tesla, başta ABD olmak üzere birçok ülkede otomobil fiyatlarında indirime gitmişti.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisinin böyle bir karar alması, rakiplerini de harekete geçirdi.

Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Tesla'nın elektrikli araç fiyatlarında uyguladığı indirimlerin rakipler için bir uyandırma çağrısı olduğunu söyledi.

Renault'dan indirim sinyali

Renault, elektrikli otomobil alanında rekabetçi kalabilmek için dünya genelinde fiyatlandırma politikasını gözden geçirme kararı aldı.

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Renault'nun ana vatanı Fransa da dahil olmak Avrupa, İsrail ve Singapur'da fiyatları düşürmüştü.

Renault'nun elektrikli Megane satışları mart ayında yükseldi, ancak geçen haftadan bu yana Tesla Model 3'ün başlangıç fiyatı Megane E-Tech Electric ile hemen hemen aynı seviyeye geldi.