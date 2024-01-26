Tesla'dan yeni elektrikli araç planı: 2025'te geliyor! Tesla, 2025 yılı ortalarında yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor. BYD'nin gerisinde kalan Tesla, yeni nesil ve daha uygun fiyatlı araçlara odaklanacak.

ensonhaber.com

2025'in ortalarına doğru, Tesla'nın yeni elektrikli otomobiller üretme niyetinde olduğu bildiriliyor.

Dört ayrı kaynağın verdiği bilgiye göre Tesla, tedarikçilerine "Redwood" kod adı verilen yeni bir elektrikli otomobilin üretimine başlama planlarını açıkladı.

Bu kaynaklardan ikisi, söz konusu aracın kompakt crossover türünde olacağını belirtiyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, uzun süredir daha uygun maliyetli elektrikli otomobiller ve otonom robot taksiler konusunda hem marka takipçilerinin hem de yatırımcılarının ilgisini canlı tutuyor.

Yeni modeller daha ucuz olacak

Yeni araçların, daha ekonomik ve yeni nesil elektrikli otomobil platformları üzerinde geliştirilmesi bekleniyor.

Tesla'nın, başlangıç fiyatı 25 bin dolar olan bir giriş seviyesi araç da dahil olmak üzere, bu yeni modellerle hem uygun fiyatlı benzinli araçlarla, hem de artan sayıdaki ekonomik elektrikli araçlarla rekabet edebileceği öngörülüyor.

BYD, Tesla'yı geçmişti

2023'ün son çeyreğinde, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üreten Çin merkezli BYD şirketi, Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi unvanını elde etti.

Musk, ilk olarak 2020 yılında 25 bin dolar değerinde bir araç üreteceğine dair bir vaatte bulunmuş, ancak bu plan daha sonra ertelenmişti.