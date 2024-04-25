Tesla'dan yeni karar: Ucuz model bu yıl üretilecek Ucuz araçlar için daha önce 2025 sonuna işaret eden elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni modellerin üretimine bu yıl başlamayı planlıyor.

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Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

Böylelikle, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Tesla harekete geçti

Tesla, düşük satışlar nedeniyle daha önce 2025 yılını işaret ettiği ucuz elektrikli araç projesini bu yıl gerçekleştirme kararı aldı.

Şirketin kararı, ilk çeyrek bilançosunda kârlılık, satış ve marjların büyük bir hayal kırıklığı yaratmasının ardından alındı.

irketin CEO’su Elon Musk, düşük fiyatlı modellerin, küresel olarak yavaşlayan ve diğer otomobil üreticilerini elektriğe dönme planlarını yeniden düşünmeye zorlayan talep daralmasını tersine döndürebileceğine inanıyor.

Tesla hisseleri, açıklamanın ardından geç işlemlerde yüzde 13 yükseliş kaydetti.