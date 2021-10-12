Tesla'nın Almanya fabrikası aralıkta ilk teslimatlara başlıyor

Elon Musk, eğer her şey yolunda giderse Almanya'daki fabrikanın ilk araç teslimatlarını aralık ayında yapacaklarını açıkladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz günlerde açtı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

'Giga Party' olarak lanse edilen açılış etkinliğe katılan şirketin CEO'su Elon Musk, muhtemelen kasım ya da aralık ayında üretime başlamayı planladıklarını belirterek, "Umuyorum ki ilk araçlarımızı aralık ayında teslim edebileceğiz. Ancak burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak." dedi.

BATARYA TESİSİ DE YOLDA

Gigafactory'nin yanında 5 milyar euroluk yatırımla bir de batarya üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Öte yandan çevre aktivistleri, söz konusu fabrikaya ağaç katliamına yol açtığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ayrıca Tesla'nın 'Model Y' modelinin üretileceği fabrika için Çevre Bakanlığı'ndan onay bekleniyor.