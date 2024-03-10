Tesla'nın Almanya'daki fabrikası kundaklamanın ardından yeniden açılıyor Tesla'nın Almanya'daki fabrikası, kundaklama saldırısının ardından bu hafta yeniden faaliyete geçecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Berlin'de bulunan ve Model Y üretiminin yapıldığı fabrikada üretim sorunları yaşıyor.

Berlin'deki otomobil fabrikasının yakınındaki trafonun kundaklanıp patlatılmasının ardından üretim durmuş ve bölgede elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Halk protesto ediyor

Geçen haftalarda "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.

Üretim yeniden başlıyor

Tesla'nın Berlin yakınlarındaki fabrikasının çalışma konseyi başkanı, elektrik kesintisinin üretimi durdurmasının ardından bu hafta faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Almanya federal savcılığı, cuma günü yaptığı açıklamada, kundaklama saldırısıyla ilgili soruşturmayı devraldığını, terörizm ve "anayasaya aykırı sabotaj" suçlamalarını araştırdığını söyledi.