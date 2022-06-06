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    Tesla'nın ani frenleme şikayetleri artıyor

    Sürücü yardım sistemi Autopilot'a bağlı beklenmedik fren aktivasyonu raporları nedeniyle Tesla zor durumda.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 08:34
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    Tesla'nın ani frenleme şikayetleri artıyor

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sürücü yardım sistemi Autopilot'a bağlı beklenmedik fren aktivasyonu raporları nedeniyle 416 bin Tesla aracı hakkında bu yılın başında resmi bir soruşturma başlatmıştı.

    NHTSA, son dokuz ay içinde konuyla ilgili 354 şikayet almasının ardından ABD'deki 2021-2022 Tesla Model 3 ve Model Y araçlarını incelemeye almıştı.

    Şikayetler artmaya başladı

    Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araçlarının sebepsiz yere fren yaptığını söyleyen araç sahiplerinden aldığı şikayetlerin 758'e ulaştığını söyledi.

    4 Mayıs'ta NHTSA, hatalı frenleme hakkında aldığı tüm tüketici ve saha raporlarının yanı sıra; kaza, yaralanma, ölüm raporları da dahil olmak üzere Tesla'ya bu olaylar hakkında 14 sayfalık bir "bilgi talebi" mektubu gönderdi.

    tesla

    NHTSA ayrıca Tesla'nın Tam Kendi Kendine Sürüş sisteminin bu olaylardan herhangi biri sırasında aktif olup olmadığını bilmek istiyor.

    Tesla'nın talebe uyması için 20 Haziran 2022'ye kadar süresi var, ancak isterse uzatma talebinde bulunabilir.

    2021 Tesla Model Y kullanan bir müşteri, konuyla ilgili NHTSA'ya yaptığı şikayet başvusunda şu ifadelere yer vermişti:

    "Ekim ayında, saatte 128 km hızla bir otoyolda giderken, otomobil sert fren yaptı ve 1 saniyeden bile daha kısa sürede 128 km/s hızdan 111 km/s hıza kadar yavaşladı.

    Frenleme öyle şiddetliydi ki bir anda öne doğru fırladım ve neredeyse arabanın kontrolünü kaybediyordum."

    tesla


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