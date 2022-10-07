Tesla'nın Avrupa'daki şarj istasyonu sayısı 10 bini aştı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'da 10 bin Supercharger noktasına ulaşmayı başardı.

Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, son zamanlarda Supercharger isimli şarj istasyonlarını dünyanın dört bir yanına kurmaya başladı.

Türkiye'de de 13 farklı bölgeye kurulacak Tesla şarj istasyonları, Avrupa'da yeni bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tesla'nın Avrupa'daki şarj istasyonu sayısı 10 bini geçti. Avrupa’nın birçok farklı yerinde hizmet sunan istasyonlar, hem Tesla hem de diğer elektrikli araçlara açık durumda.

En çok Supercharger kurulan ülkeler

En fazla Tesla şarj istasyonuna sahip ülkeler şu şekilde: