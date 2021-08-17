Tesla'nın Berlin fabrikası ekimde üretime başlıyor

Son aylarda inşaatı birçok kez kesintiye uğrayan Tesla'nın Berlin fabrikası, önümüzdeki ekim ayında üretime başlayacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada üretime başlama planları yapıyor.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı.

Ancak kundakçıların yangın çıkarması, tesisin sularının kesilmesi ve Alman halkının çıkardığı problemler, üretimin sürekli olarak ertelenmesine neden oldu.

EKİMDE ÜRETİM BAŞLIYOR

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kuracağı Berlin fabrikasında sona yaklaşılırken, Elon Musk üretimin ekim ayında başlayacağı bilgisini verdi.

Musk, "Giga Berlin'de ilk otomobillerimizi üretmek için gün sayıyoruz ve şanslıysak, bu ekim ayında gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Tesla CEO'su, artık erteleme ihtimallerine alışmış durumda.

Daha önce birçok kez ertelenen tesisin açılışı için ELon Musk, Alman hükümetini sorun çıkarmakla suçlamıştı.

SEÇİME KONU OLABİLİR

Elon Musk, Tesla'nın Giga Berlin fabrikasını son ziyaretinde Armin Laschet ile de görüştü. Laschet, Almanya'da ekim ayında yapılacak başbakanlık seçimlerine katılacak bir diğer isim.

Yani kamuoyunda, Tesla'nın Almanya'daki yeni fabrikasının seçim propagandalarına konu olacağı söylentileri de var.