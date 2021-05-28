Tesla'nın Berlin tesisindeki inşaat yine durdu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı Gigafactory Berlin'in inşa süreci uzadıkça uzuyor. Şimdi de bir grup, fabrikayı kundakladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada üretime başlama planları yapıyor.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı. Fakat son açıklamalar ile açılış tarihi yıl sonuna kadar ertelenmişti.

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kuracağı Berlin fabrikasında sona yaklaşılırken, her geçen gün farklı bir problem ortaya çıkıyor.

KUNDAKÇILAR YANGIN ÇIKARDI

Daha önce çalışmaların birden çok kez durdurulduğu tesisin inşası, şimdi de kundakçılar nedeniyle durdurulacak.

İddialara göre Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikası, sol görüşlü aktivist bir grup tarafından tehdit ediliyor.

POLİS TESİSİ İNCELEME ALTINA ALDI

Gelen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde fabrikada çıkan yangının, bu grup tarafından çıkartıldığı öne sürülüyor. Alman polisleri şu sıralarda kundakçılık şüphesiyle tesisi inceleme altına aldı.

Çarşamba günü çıkan yangında, Tesla'nın tesisine giden elektrik kabloları kesildi. 3 metre kare kadar büyüyen yangına hemen müdahale edilmiş olsa da Gigafactory bir süreliğine elektriğini kaybetti.

Bahsi geçen aktivistler, özel gruplardan yayınladıkları mesajlar ile suçu üstlenmeye başladı. Tesla'ya giden yüksek voltajlı kabloları yaktıklarını itiraf eden grup, Tesla'nın ekolojik ve sosyal bakımdan çevre dostu olmadığını söylüyor.

Şimdiden ağaç katliamına ve içme suyuna karışan zehirli atıklarla adı anılmaya başlanan Tesla Berlin fabrikası, görünüşe göre önümüzdeki aylarda da büyük sıkıntılar yaşayacak.

Tesla'nın Almanya'da bulunan tesisinde Model Y üretimine başlaması bekleniyor. Daha önce tesisin bazı bölümlerinde parça sorunu yaşayan Tesla, fabrikanın tamamlanması için oldukça yoğun çaba sarf ediyor.