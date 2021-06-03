Tesla'nın Berlin'deki fabrikasına çevrecilerden büyük tepki

Tesla'nın, yaklaşık 130 futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanı da kapsayan Berlin'deki bölgede, büyük bir fabrika inşa etmesine çevreci örgütler tepki gösteriyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kuracağı fabrikada üretime başlama planları yapıyor.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı. Ancak son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen olaylar nedeniyle açılış tarihi yıl sonuna ertelendi.

ÇEVRECİLER TEPKİLİ

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Grünheide bölgesinde yaklaşık 92 hektarlık ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde büyük bir fabrika inşa etmesine çevreci örgütler tepki gösteriyor.

Doğal Alanı Koruma Birliği (NABU) Brandenburg Eyalet Müdürü Christiane Schröder, yaklaşık 130 adet futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanda fabrika inşa edilmesini eleştirerek, "Bölgede çevreye karşı yapılan somut muameleye karşıyız. Bu yatırımı daha iyi yapabilirsiniz ve özellikle Tesla çevreci bir şirket olduğunu söylüyor ve çözümün bir parçası olacağını söylüyor. Ama şimdi onlar daha çok sorunların bir parçası." dedi.

"MAHKEMEYE BAŞVURDUK"

Berlin'in 50 kilometre doğusunda yer alan Tesla fabrikasının durdurulması için mahkemeye de başvurduklarını kaydeden Schröder, "NABU olarak çoğunlukla finansal çıkarlara karşı canlı türlerinin bir tür avukatı olmaya çalışıyoruz. Almanya’da Tesla fabrikası için farklı bir yol izlendi. Aslında sadece birkaç ağaç değil, 300 hektarlık devasa bir alan bunun 92 hektarı ormanlık alan.

Geçen yıl şubat ayında ilk adımda bu alanın Tesla’ya satışı için başka bir çevreci örgüt ile mahkemeye başvurduk. Bu fabrikayı kurmak için yasal bir izin yoktu. Yani sadece ön izinler vardı, nihai izin değildi. Süreç devam ediyor." dedi.

"TESLA İÇİN YAPILAN KİMSEYE YAPILMADI

Almanya’da endüstriyel kalkınma için çevre üzerinde değişiklik yapılan birkaç vaka olduğunu anlatan Schröder, ancak şimdiye kadar Tesla’ya ayrılan alan kadar bu denli devasa bir ormanlık alanın kimse için ayrılmadığını belirtti.

BAKANLIĞA SESLENDİ

Schröder, içme suyu koruma bölgesindeki fabrikaya izin veren Brandenburg Çevre Bakanlığı'na da sitem ederek şunları söyledi: "Şu anda betonla kaplanmış devasa bir alan var. Yağmur toprağa gidiyor ve yeni yer altı suları oluşturuyor. Söz konusu alanda bu döngünün olmaması bir sorun olabilir.

Diğer nokta, fabrikanın kendisinin çok fazla suya ihtiyacı var ve özellikle o bölgede o kadar su kaynağına sahip değiliz. Kimyasallar bulaşmış suları içmek için kullanamazsınız.

Bu nedenle, neler yapabileceğinizi ve ne kadar su alabileceğinizi yakından incelemelisiniz ve bu büyük bir sorun olabilir ve fabrikaya çok yakın bir Avrupa koruma alanı var.

Flora Fauna habitat alanı ve bu kritik derecede tehlikede, çok fazla suya ve yüksek bir yeraltı suyu seviyesine ihtiyacı var. Fabrika bunları engelliyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikasını Almanya’da açarak ekosistem oluşturmasından memnuniyet duyan Alman yetkililer gereken onayları resmen vermese de Brandenburg Eyalet Çevre Bakanlığı, riski kendilerine ait olmak üzere hazırlıklara başlama izni vermişti.

Bu kapsamda 92 hektarlık alanda ağaç kesimine başlanmış, bu hamle de çevreciler arasında ve Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Daha önce çalışmaların birden çok kez durdurulduğu tesisin inşası, geçtiğimiz günlerde ise sol görüşlü aktivist bir grup tarafından kundaklanmıştı.