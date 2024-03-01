Tesla'nın bir sonraki fabrikasının nerede açılacağı ortaya çıktı Tesla, önümüzdeki birkaç yılda üretim kapasitesini artırmayı planlarken yeni fabrika için İtalya ile görüşme halinde.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, şu anda Roadster modelini üretmek için çalışıyor.

Bu nedenle şirket, gelecek yıllarda üretim kapasitesini artırmak için yeni fabrikalar kurma arayışında.

İtalya, Tesla ile görüşüyor

İtalyan bakan Adolfo Urso, yaptığı açıklamada Tesla ile potansiyel bir fabrika için görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Adolfo Urso’nun açıklamalarına göre hükümet, Tesla ile aylardır görüşüyor ve bu görüşmeler şimdilik olumlu ilerliyor.

Öte yandan Tesla, halihazırda yeni bir fabrika için henüz net bir karar vermiş değil.

Gelen bilgilere göre şirket, 2024 yılı sona ermeden yeni fabrikasının nereye kurulacağını açıklayacak.

Tesla'nın halihazırda Avrupa'da sadece Almanya'da fabrikası olduğunu hatırlatalım.