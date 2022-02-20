Tesla'nın Çin fabrikası 40 binden fazla araç ihraç etti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şanghay'daki tesisinde 2022 Ocak ayında 40 binden fazla araç ihracatına imza attı.

Tesla, 2020 yılının başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Çin’deki tesisleri şirketin ihracatının lokomotifi olma yolunda ilerliyor. Tesla yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre, "Shanghai Gigafactory" tesisi, bu yılın ocak ayında 40 binden fazla araç ihraç etti.

Bu rakamla söz konusu fabrika, Amerikalı elektrikli otomobil üreticisinin başlıca ihracat merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirdi.

60 BİNE YAKIN TESLİMAT

Tesla'nın Çin fabrikas, ocak ayında ihraç edilenler de dahil olmak üzere, 59 bin 845 adet araç teslimatında bulundu.

Öte yandan, üretilip teslim edilen araç sayısı geçtiğimiz yıl, 2020 yılına kıyasla yüzde 235 oranında artışla toplam 484 bin 130 olmuştu.

Tesla’nın Şanghay fabrikası, geçtiğimiz yıl Avrupa ve Asya’da yer alan 10’dan fazla ülke ve bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 160 binden fazla aracı denizaşırı piyasalara sevk etmişti.



