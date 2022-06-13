Tesla'nın Çin fabrikası tam kapasite üretime geçti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şanghay'daki tesisinde tam kapasite üretime geçtiğini duyurdu.

Tesla, 2020 yılının başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Çin’deki tesisleri şirketin ihracatının lokomotifi olma yolunda ilerliyor. Tesla yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre, "Shanghai Gigafactory" tesisi, tam kapasite üretime geçti.

20 gün üretim yapılamadı

Tesla'nın Şanghay fabrikası, bölgedeki koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle üretim faaliyetini 20 gün süreyle askıya almıştı.

Çin Binek Otomobilleri Birliği’ne göre Tesla, bu yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artışla tam 215 bin 851 araç teslim etti.

Yalnızca mayıs ayında Tesla’nın toptan satış hacmi 32 bin 165 araca ulaştı. Bunlar arasında Avrupa, Avustralya, Japonya ve diğer pazarlara ihraç edilen 22 bin 340 araç da var.

Tesla’nın Şanghay fabrikası, geçtiğimiz yıl Avrupa ve Asya’da yer alan 10’dan fazla ülke ve bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 160 binden fazla aracı denizaşırı piyasalara sevk etmişti.