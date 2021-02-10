Tesla'nın Çin'de kurduğu şarj istasyonu fabrikası üretime başladı

Tesla, Çin'in Şanghay şehrindeki şarj istasyonu imalat fabrikasında geçtiğimiz günlerde üretime başladığını duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki yatırımlarına devam ediyor. Daha önce otomobil üretiminin bir bölümünü Çin'e kaydıran Tesla, şimdi de ülkede şarj istasyonu üretmeye başladı.

ABD'li otomobil devi Tesla'nın 42 milyon yuan (yaklaşık 6,5 milyon ABD doları) tutarındaki yatırımla kurulan 5 bin metrekarelik tesis, ilk aşamada yılda 10 bin şarj istasyonu kapasitesine sahip.

YERLİ İSTASYONLAR KULLANILACAK

Bugüne kadar Çin genelinde 730'dan fazla şarj istasyonu açan Tesla, tüm istasyonları ABD'den ithal ediyordu. Ancak artık Çin'de yerli üretim istasyonlar kullanılacak.

Dünyanın hem otomotiv hem de elektrikli otomobil satış hacmi anlamında en büyük pazarı olan Çin, Tesla gibi elektrikli otomobil üreticilerinin en önemli hedef pazarı konumunda.





