Tesla'nın Çin'de ürettiği otomobiller Avrupa yolculuğuna başlıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şanghay kentinde ürettiği otomobillerini diğer pazarlarda da satmaya hazırlanıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pandemi döneminden neredeyse hiç etkilenmeyerek büyük bir başarı elde emişti.

ABD'li üretici, şimdi de Çin'de ürettiği otomobillerini diğer ülkelerde de satışa çıkarabilmek için düğmeye bastı.

Tesla, bir süredir Çin'in Şanghay kentinde ürettiği Model 3 otomobilini, Avrupa'ya ihraç edilerek rakiplerinden daha ucuz fiyata satışa çıkaracak.

Söz konusu modelin, Çin'den Japonya ve Hong Kong'a da gönderilmesi planlanıyor.



Çin'de üretime başlamasının üzerinden henüz 1 yıl geçmeyen Tesla, Şanghay'daki fabrikada Model Y'nin de üretilmesini planlıyor.

HEDEF 150 BİN MODEL 3

Tesla, 2020 bitmeden Çin'de 150 bin adet Model 3 üretmek isterken, şirketin geçtiğimiz ay Çin'deki satışları 11 bin 800 adet seviyesinde kalmıştı.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de daha fazla söz sahibi olmak isteyen Tesla, Şanghay fabrikası sayesinde ülkede satılan otomobillerinin fiyatını aşağı çekmeyi başarmıştı.

ABD'li üreticinin kendi ülkesi dışındaki ilk yatırımı olan Çin'i, önümüzdeki yıllarda Almanya'nın takip etmesi bekleniyor.