Tesla'nın Çin'deki fabrikası araçlarla doldu taştı

Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında üretim oldukça hızlı. Üretilen araçlar nedeniyle park yerlerinin doluluğu fotoğraflara yansıdı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmişti.

Tesla, son yıllarda Çin'e oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Yeni yılla birlikte bu yatırımların karşılığını alan ABD'li şirket, Çin'de üretilen Model Y araçlarını geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya getirmişti.

PARK YERİ KALMADI

Çin Binek Araçlar Birliği tarafından açıklanan raporlarda, Tesla'nın temmuz ayında 32 bin 968, ağustos ayında da 44 bin 264 adet otomobil ürettiği açıklamıştı. Ayrıca bu otomobillerin 52 binden fazlası ihraç edildi.

Tesla Giga Şanghay'dan üretimin tüm hızıyla devam ettiği, düzinelerce araç taşıyıcı olmasına rağmen park yerinin tükenmek üzere olduğu fotoğraflara yansıdı.

Bu yılın ilk 10 ayında Tesla'nın, Çin'de bulunan Model 3 ve Model Y fabrikasında yaklaşık 350 bin elektrikli otomobil ürettiği belirtiliyor. Yılın sonunda bu sayı 500 bin araca kadar çıkabilir.

Tesla'nın Şanghay fabrikası, çoğunlukla Avrupa ve Çin'in yakınlarındaki pazarlar için önemli bir ihracat merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Üretilen otomobillerin yüzde 70'inden fazlası Avrupa ve Asya pazarlarına ihraç ediliyor.



