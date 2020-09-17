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    Tesla'nın Çin'deki fabrikası bekleneni veremedi

    Çin'de daha ucuza araç satmak adına geçtiğimiz yıl fabrika yatırımı yapan Tesla, satış rakamlarında istediği başarıyı yakalayamadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 09:09
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    Tesla'nın Çin'deki fabrikası bekleneni veremedi

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pandemi döneminden neredeyse hiç etkilenmeyerek büyük bir başarı elde etmişti.

    Tesla, dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'de sattığı otomobillerin fiyatını düşürmek için ülkede fabrika kurmuştu. Ancak söz konusu fabrikaya rağmen şirket, Çin'deki diğer rakiplerinin gerisinde kaldı.

    GM, TESLA'YI GEÇTİ

    ABD'li otomotiv üreticisi General Motors'un (GM) Çin'deki yerel ortağı, geçen ay ülkede 15 bin adet elektrikli otomobil satarak Tesla Model 3'ün 11 bin 800 adetlik satışını geride bıraktı.

    Hongguang Mını EV isimli elektrikli araç; GM, SAIC ve SGMW ortaklığında üretiliyor.

    Elektrikli otomobilin fiyatı Tesla'nın giriş modeli olan Model 3'ten yüzde 10 daha ucuz olması ile dikkat çekiyor.

    hpmg

    ÇİN'DE ÜRETİLEN TESLA MODELLERİ AVRUPA'YA GELİYOR

    Öte yandan Tesla, bir süredir Çin'in Şanghay kentinde ürettiği Model 3 otomobilini, Avrupa'ya ihraç edilerek rakiplerinden daha ucuz fiyata satışa çıkaracak.

    Söz konusu modelin, Çin'den Japonya ve Hong Kong'a da gönderilmesi planlanıyor.

    tesla-model-3

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