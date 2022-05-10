Tesla'nın Çin'deki satışları yüzde 98 düştü

Tesla'nın Çin'deki satışları, bir önceki aya göre yüzde 98 düştü. Bu sert düşüşün en önemli nedeni ise uygulanan sıkı karantina.

Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesla satışları sert düştü

Koronavirüs pandemisinin Çin'de hız kazanması nedeniyle kapanmalar yaşanıyor ve Tesla, Çin'de oluşan iç talebi karşılamakta güçlük çekiyor.

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından salı günü yayınlanan verilere göre, Şanghay tesisindeki üretimin çoğunluğunu durduran Tesla'nın nisan ayı satışları, bir önceki yıla göre ülke genelinde yüzde 98 düştü.

Tesla, 22 günlük bir kapanışın ardından Şanghay'daki fabrikasını 19 Nisan'da yeniden açmıştı.

CPCA, yeniden açıldıktan sonra fabrikanın nisan ayı sonuna kadar 10 bin 757 araç ürettiğini ve bunların 1.512'sini sattığını söyledi. Mart ayında ise şirket, yaklaşık 65 bin otomobil satışı gerçekleştirmişti.