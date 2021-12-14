Tesla'nın Çin'deki teslimatları yüzde 242 arttı

Tesla'nın Çin fabrikasındaki teslimatlar, bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artış gösterdi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmişti.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasındaki teslimatlar; bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artarak 413 bin 283 araç olarak gerçekleşti.

Tesla, Çin anakarasında binden fazla süper şarj istasyonu, 8 bin süper şarj ekipmanı ve 700 hedef şarj istasyonu inşa etti.

Tesla’nın Çin malı sedanları Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi ülkelere de ihraç edildi.

YILLIK KAPASİTE 450 BİNİ AŞTI

Şirket, fabrikanın mevcut yıllık üretim kapasitesinin 450 bin aracı aştığını ve parçaların yerelleştirme oranının yüzde 90’a ulaştığını belirterek, Tesla’nın Şanghay tesisindeki pil hücrelerinin metalik malzemelerinin yüzde 92’sinin geri dönüştürülebileceği bilgisini de paylaştı.

Tesla Giga Şanghay'dan üretimin tüm hızıyla devam ettiği, düzinelerce araç taşıyıcı olmasına rağmen park yerinin tükenmek üzere olduğu fotoğraflara yansımıştı.