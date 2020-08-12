Tesla'nın Çinli rakibi ABD'de halka arz ediliyor

Tesla'nın Çinli rakibi Xpeng Motors, New York Borsası'nda halka arz için başvuruda bulundu.

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka, kendi elektrikli otomobilini üretiyor.

Bu şirketlerden biri de 2014 yılında Çin'de kurulan ve Tesla'nın rakipleri arasında gösterilen Xpeng Motors.

HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPTI

Çinli şirket, New York borsasında halka arz için başvuruda bulundu. Alibaba, Qatar Invesment Authority ve Abu Dhabi'nin egemen varlık fonu Mubadala'nın Xpeng Motors'a 400 milyon dolar daha yatırım yapma kararından sonra Çinli şirketin halka arz başvurusu yaptığı belirtiliyor.

Xpeng Motors'un ayrıca halka arz ile 100 milyon dolar toplanması planlanıyor.





Halka açılış öncesinde sermaye artırımına giden ve temmuz ayında 500 milyon dolar fon toplayan Xpeng, ürettiği G3 SUV ve P7 sedan modelleriyle Tesla'ya rakip olarak gösteriliyor.

