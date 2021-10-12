Tesla'nın Çinli rakibi Xpeng, 100 bininci otomobilini üretti

Tesla'nın rakibi Xpeng, 100 bininci aracını banttan indirerek şirket tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle ABD'li rakibini aratmıyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Tesla Model 3'ün karşısına P7 Sedan modelini çıkaran Xpeng, ekim ayı itibarıyla 100 bininci otomobilini üretti. Ayrıca marka, geçtiğimiz ay aylık satışlarda ilk defa 10 bin barajını geride bıraktı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Xpeng, "Bugün, üretim hattımızdan 100 bininci XPeng aracı çıktı. Bununla birlikte, yeni bir dönüm noktasına ulaştık. Bugün aynı zamanda daha akıllı, daha yeşil, daha güvenli ve daha sürdürülebilir mobilite çözümlerini keşfetmeye yönelik olan yolculuğumuzun yeni bir bölümüne başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA AÇILIYOR

Xpeng, geçtiğimiz mayıs ayında Şanghay Otomobil Fuarı'nda üçüncü modeli olan P5'i tanıtmıştı. Çinli üretici, bu modeli ile artan satışlarla birlikte Avrupa'ya otomobil ihraç etmeye başlayacak. Bu sebeple, şirketin üretim hacminde büyük bir oranda artış görülecek.