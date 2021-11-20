Tesla'nın Çinli rakibi Xpeng, G9 SUV modelini tanıttı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng yeni SUV aracını tanıttı. G9 adı verilen otomobil uluslararası pazarda da satışa çıkacak.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle ABD'li rakibini aratmıyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Tesla Model 3'ün karşısına P7 Sedan modelini çıkaran Xpeng, şimdi de G9 SUV modelini görücüye çıkardı.

Elektrikli SUV, 2022'nin üçüncü çeyreğinde Çin'de piyasaya sürülecek ve ardından diğer pazarlarda satışa çıkacak.

XPENG G9 NELER SUNUYOR

G9, Xpeng'in Xpilot yarı otonom sürüş sistemine, Lidar teknolojisine ve Nvidia çiplerine sahip olacak. Şirket G9'un 5 dakikada 200 kilometre menzillik şarj olabileceğini öne sürdü. Bunun için özel tasarlanmış şarj ünitelerine ihtiyaç duyuluyor.

Yeni bir batarya mimarisine sahip olan araba, Çin'deki Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Aracın fiyatı ve toplam menzili gibi detaylar açıklanmadı.

Xpeng, Avrupa'nın en önemli elektrikli otomobil pazarlarından olan Norveç'e açılmıştı. Şirket, İskandinav ülkesine sedan tipi P7 modelini göndermişti.

Xpeng ayrıca Tesla'dan çok daha ucuz otomobilleriyle öne çıkıyor. Tesla Model 3'e rakip olarak piyasaya çıkartılan P5 modeli 14 bin dolar daha ucuz satış fiyatına sahipti.

Tesla Model 3'ün Çin'deki satış fiyatı 38 bin 650 dolarken, P5 24 bin 650 dolardan piyasaya sürülmüştü.