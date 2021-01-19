Tesla'nın Çinli rakibi Xpeng, yeni sürüş özelliklerini tanıttı

Tesla'nın Çinli rakibi Xpeng, araçlarında kullanacağı yeni otonom özelliklerini duyurdu.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle ABD'li rakibini aratmıyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Tesla Model 3'ün karşısına P7 Sedan modelini çıkaran Xpeng, otomobile ait yeni sürüş özelliklerini duyurdu.

P7 SEDAN'A YENİ SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ

Açıklanan bilgilere göre, araca eklenen NGP (Navigation Guided Pilot) adı verilen sürüş sistemi, P7 Sedan'ın şerit değiştirmesine, hızlanmasına, yavaşlamasına, sollama yapmasına, otoyola girip çıkmasına olanak tanıyor.

Açıklamalara göre, sürücü otonom sürüşe geçmeden önce güvenlik videosunu izlemesi gerekecek. Kullanıcılar hedefleri haritaya girdikten sonra araç şerit değiştirme gibi bazı işlevleri yerine getirerek konuma ilerleyecek. Araç, manuel kontrol edilmesi gerektiği durumlarda sürücüyü uyararak kontrolü devredecek.

ŞİMDİLİK ÇİN'E ÖZEL

Tüm bu otonom sürüş özellikleri, şimdilik sadece Çin'deki müşterilere sunulacak.

P7 SEDAN ÖZELLİKLERİ

Xpeng P7 Sedan modeli, tek şarj ile 840 kilometre yol gidebiliyor. Bu da aracın, Tesla Model 3'ten yaklaşık 320 kilometre daha fazla menzile sahip olduğu anlamına geliyor.

12 adet ultrasonik sensör ve 5 adet milimetrik hassasiyette radara ev sahipliği yapan P7 Sedan, 0’dan 100 kilometre hıza 4,3 saniyede çıkabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, P7 Sedan’ın Çin’deki başlangıç fiyatı ise 229 bin 990 Yuan (yaklaşık 36 bin dolar).