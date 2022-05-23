Tesla'nın değeri iki ayda 400 milyar dolar azaldı

Tesla'nın değeri iki ayda 400 milyar dolar azaldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın değeri, sadece nisan başından bu yana 400 milyar dolar düştü.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Bazı Tesla hissedarları ise, Elon Musk'ın yaptığı açıklamalardan ve yönetim anlayışından oldukça rahatsız.

New York Times'a konuşan bir yatırım şirketinden Andrew Poreda, "Tesla için "denetim ve denge neredeyse hiç yok." dedi.

Tesla'ya güvenen bazı yatırımcılar da artık şirketin daha riskli bir gelecekle karşı karşıya olduğunu kabul ediyor.

400 milyar dolar kaybetti

Elektrikli otomobil pazarında çığır açan ve kısa sürede 1 trilyon dolar değerine ulaşan Tesla, pazardaki öncü konumunu kaybetmeye başladı.

Tesla, nisan başından bu yana yaklaşık 400 milyar dolar değer kaybetti. 2021 verilerine göre Tesla, elektrikli araç pazarının hala lideri.

Çin'in Şanghay'daki fabrikasında koronavirüs önlemleri nedeniyle üretimin yavaşlaması, elektrikli otomobil sektöründe rekabetin kızışması, çip kıtlığı ve şirketle ilgili başka sorunlar Tesla'yı bir dizi risklerle karşı karşıya bırakıyor.

Sektör uzmanları; Hyundai, Volkswagen gibi diğer otomotiv devlerinin batarya ve yazılımlarını geliştirdikçe piyasaya yeni modeller sunacağını, bu nedenle Tesla'nın pazardaki mevcut payının önümüzdeki yıllarda daha da azalacağını söylüyor.