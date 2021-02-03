Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi, yeniden görüntülendi

İlk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi, bu sefer de yollarda kameralara yakalandı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise, yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu.

Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs nedeniyle böyle bir üretim hiç gerçekleşmedi.

YOLLARDA GÖRÜNTÜLENDİ

The Kilowatts Twitter hesabı, Tesla Semi'yi ABD'nin Sacramento şehrinde tır üzerinde taşınırken görüntüledi. Beyaz renkte karşımıza çıkan elektrikli kamyon, seri üretiminin yakın olduğuna dair ipuçları verdi.





Elon Musk, Semi'nin akü ve güç aktarım mekanizmasının ABD Nevada'da bulunan Tesla fabrikasında üretileceğini, diğer üretimin ise farklı eyaletlerde gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Ancak, Tesla Semi'nin ne zaman üretime başlayacağına dair hala kesin bir tarih yok.

İKİ FARKLI MENZİL

Tesla Semi elektrikli kamyonlar, iki farklı versiyonla satışa çıkacak. 480 kilometre ve 800 kilometre olmak üzere iki farklı menzile sahip olacak kamyonların satış fiyatlarının ise sırasıyla 150 bin dolar ve 180 bin dolar olması planlanıyor.

Buna ek olarak şirket, kendi elektrikli arabalarını müşterilere teslim etmek için de elektrikli kamyonlarını kullanmayı düşünüyor.