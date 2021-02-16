Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi'nin menzili belli oldu

Elon Musk, ilk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin menzilini açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise, yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu. Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle üretim yapılamadı.

ELON MUSK'TAN SEMI AÇIKLAMASI

Elon Musk, Joe Rogan ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Tesla Semi elektrikli kamyonunun başlangıçta planlanandan daha küçük bir pil kapasitesi ile geleceğini söyledi.

Musk'a göre, Tesla Semi'nin 480 km'ye kadar mal taşıyabilen temel versiyonu 500 kWh bataryaya sahip olacak. Bu da beklenen 600 ila 1000 kWh bataryalardan oldukça düşük.

Bununla birlikte Tesla, Semi'nin daha yüksek menzil sunan ikinci bir sürümünü daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu model, ilk sürümden biraz daha sonra satışa çıkacak.

Tesla Semi'lerin ilk partisi bu yıl üretilecek, ancak seri üretime 2022 yılından önce başlanması beklenmiyor.