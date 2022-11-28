Tesla'nın elektrikli tırı Semi, 36 ton yükle 800 km yol gitti

Elon Musk, elektrikli tır Semi'nin gerçek koşullarda test edildiğini ve 36 yon yükle 800 km'lik sürüşü tamamladığını duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu. Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle üretim yapılamadı.

Tesla Semi teslimatları 1 Aralık'ta başlıyor

Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alındı.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatları, 1 Aralık'ta başlayacak.

Tesla Semi, 36 ton yükle 800 km yol gitti

Elon Musk, elektrikli tır Semi'nin gerçek koşullarda test edildiğini ve 36 yon yükle 800 km'lik sürüşü tamamladığını açıkladı.

Neredeyse beş senelik uzun bir bekleyişin ardından Tesla’nın elektrikli kamyonu Semi’nin ilk teslimatları, yiyecek ve içecek devi Pepsi’ye yapılacak. Pepsi ise Tesla Semi’leri Modesto’da bulunan fabrikalarında kullanacak.

Amerikalı otomotiv üreticisi, 2024 yılına kadar 50 bin adet Tesla Semi modelini teslim etmiş olmayı planlıyor.