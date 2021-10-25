Tesla'nın gizli sürüş verilerinin şifresi kırıldı

Hollanda hükümeti tarafından işletilen bir adli tıp laboratuvarı, Tesla'nın korunan sürüş verilerinin şifresini çözdü.

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, kazaların nedenini detaylı bir şekilde incelemek için sürüş verilerini topluyor ve bunu zaten gizlemiyor.

Hollanda hükümeti tarafından işletilen bir adli tıp laboratuvarı, Tesla’nın korunan sürüş verilerinin şifresini ilk kez çözdü.

Hollanda Adli Tıp Kurumu (NFI), Tesla’nın otopilotu hakkında hız, gaz pedalı konumları, direksiyon açısı ve kazalar ile ilgili birçok sayıda bilgiye ulaşıldığını duyurdu.

AMAÇ KAZALARIN NEDENİNİ BULMAK

Araştırmacılar, bulguların hükümetin kazaları belirlemesine yardımcı olmak için kullanılmasının planlandığını söyledi.

Ek olarak araştırmacılar, eski Tesla araçlarından veri çıkarılmasının mümkün olduğunu, ancak yeni modellerin şifrelendiğini belirtti.

Tesla ise bu durumun sebebinin kendi "IP’sini diğer üreticilerden korumak ve sürücü gizliliğini sağlamak" olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca, gerektiğinde yetkililere bazı gizli verilerin verildiğini de ifade ediyor.

Buna rağmen araştırmacılar; çıkardıkları verilerin, şirketin sağladığından çok daha detaylı olabileceğini belirtti.

NFI müfettişi Frances Hoogendijk, “Tüm otomobil üreticilerinin hangi verileri sakladığını bilseydik mahkemelerde daha hedefe yönelik sonuçlar çıkarabilirdik. Çünkü bu durum, bir kazadan sonra gerçekleri bulmada önemli bir role sahip olacak." ifadelerini kullandı.