Tesla'nın ikinci çeyrek üretim ve satış rakamlarında düşüş var

Tesla'nın ikinci çeyrek üretim ve satış rakamlarında düşüş var

Şanghay fabrikasını kapatmak zorunda kalan Tesla, yılın ikinci çeyreğinde üretim ve satışlarda zorluk yaşadı.

Küresel çip tedarik sorunları ve Çin'deki koronavirüs kapanmaları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, şu sıralar küçülmeye gitme planları yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını ve bu süreçte saatlik çalışan sayısını artıracağını söyledi.

Satış ve üretim rakamlarına da yansıdı

Tesla, geçtiğimiz çeyrekte ürettiği ve teslim ettiği araç sayılarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğine oranla yaklaşık 50 bin araç daha az üreten şirket, son üç aylık dönemde 258 bin 580 araç üretebildi.

Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle Şanghay fabrikasını kapatmak zorunda kalan Tesla, üretimdeki düşüşün ana nedeni olarak bunu gösteriyor.

Yılın ikinci çeyrek verileri, üreticinin 255 binin üzerinde araç üretmeyi başarsa da 254 bin 695 araç teslim edebildiğini gösteriyor.

Bu dönemde Model S ve Model X toplamda 16 bin 411 adet üretilirken 16 bin 162 adet teslim edildi. Model 3 ve Model Y de ise 242 bin 169 adet üretim ve 238 bin 533 adet teslimat gerçekleştirildi.