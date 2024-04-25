Tesla'nın ilk çeyrekteki net karı yüzde 55 düştü ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net kârı, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinin etkisiyle çakıldı.

AA & Ensonhaber

2024 yılında Tesla için işler pek de iyi gitmiyor. Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı beklentilerin altında kalırken, şirketin satışları 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi ile ilgili kötü veriler gelmeye devam ediyor. Şirket, ilk çeyrek finansal raporunu yayınladı.

Tesla'nın net kârında sert düşüş

Tesla'nın geliri yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 21,3 milyar dolara geriledi. Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde 23,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Artan rekabet ve elektrikli araçlara olan talebin yavaşlamasıyla düşüş kaydeden şirketin geliri, söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı da yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 55 azalışla 1,1 milyar dolara düştü. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,5 milyar dolar olmuştu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, birçok otomobil üreticisinin elektrikli araçlar yerine hibritlere öncelik vermesi nedeniyle küresel elektrikli araç satışlarının baskı altında kalmaya devam ettiği belirtildi.