Tesla’nın ilk elektrikli aracı Roadster üretimi yine ertelendi Tesla, 2008 yılında çıkan Roadster’in 15 yaşına girdiğini duyurdu. Ancak yeni versiyonun ne zaman geleceği bilinmiyor.

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Son yıllarda popüler hale gelen Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni lüks modeli Roadster için çalışmalarına devam ediyor.

Tesla, ilk tam elektrikli otomobili Roadster’ın 15. doğum gününü kutlarken, yeni nesil Roadster hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

Tesla Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2 bin 450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyor.

Tesla, ilk Roadster ile elde ettiği bilgi birikimi sayesinde sonraki Model S aracını sıfırdan inşa etti ve ardından başarılı bir şekilde yoluna devam etti.

2017’de SpaceX ile uzaya fırlatılan ikinci nesil Tesla Roadster’ın çıkış tarihini Elon Musk, 2020 olarak açıklamıştı. Ancak 2023 yılına olmamıza rağmen henüz aracın ne zaman geleceği bilinmiyor.

Üretim yine ertelendi

Tesla CEO’su Elon Musk, Teksas'ta gerçekleştirdiği yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli spor otomobil Tesla Roadster'ın ikinci neslinin önümüzdeki yıl üretime geçeceğini söyledi.