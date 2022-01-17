Tesla’nın ısıtma sistemine soruşturma

Tesla Model 3 ve Model Y araçlarının ısıtma sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kanada’da soğuk havadaki performansıyla ilgili 16 tüketici şikayetinin ardından, Tesla Model 3 ve Model Y araçlarının ısıtma sistemiyle ilgili sorunlar olduğu ortaya çıktı ve şirkete soruşturma açıldı.

Drive Tesla Canada’ya göre, bazı Tesla sahipleri, ısı pompalarının aşırı soğuk havalarda arızalandığından şikayet etti.

Rapor, ısınma sorunlarının Tesla’nın geçen yılın başlarında sorunu çözmek için bazı 2020-2021 Model 3 ve Model Y araçlarındaki ısı pompalarındaki hatalı sensörleri değiştirmesinden sonra bile meydana geldiğini gösteriyor.

NHTSA: ENDİŞELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), cuma günü yaptığı açıklamada, bazı Tesla araçlarının ısınma sorunlarını otomobil üreticisiyle tartıştığını ve "potansiyel güvenlik endişelerini" değerlendirdiğini söyledi.

Gelen bilgilere göre, arızalı bir ısıtma ve klima sistemi “ön cam buğusunu veya buzunu çözemiyor ve bu da sürücünün görüşünü etkileyebiliyor.