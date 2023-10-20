Tesla'nın karı, yaptığı indirimler nedeniyle yüzde 44 düştü ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, dünya genelinde otomobil fiyatlarında yaptığı indirimlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 düşüş gösterdi.

AA

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı.

Şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 23,4 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 21,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Net kârda büyük düşüş

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 44 azalışla 1,9 milyar dolara düştü. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuştu.

Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde küresel çapta 430 bin 488 otomobilin üretimini yaparken, 435 bin 59 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 18, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 27 arttı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin ana hedeflerinin değişmediği, bu hedeflerin araç başına maliyetin azaltılması, teslimat hacimlerinin en üst düzeye çıkartılmasıyla serbest nakit akışı yaratılması ve yapay zeka ile diğer projelere sürekli yatırım yapılması olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)