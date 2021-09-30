Tesla'nın menzil rekorunu kıran Lucid Air seri üretime girdi

ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors, 836 km ile Tesla'nın menzil rekorunu kıran Lucid Air modelinin seri üretimine başladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air ile çıkacak.

ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından yapılan testlerde 836 kilometre menzile ulaşan ve Tesla'nın rekorunu kıran otomobil, uzun bir aradan sonra seri üretime başladı.

TESLİMATLAR EKİMDE

Üretilen araçların müşteri teslimatlarının da ekim sonuna doğru başlaması bekleniyor.

Lucid Air, ilk olarak 2016 yılında tanıtıldı ve iki yıl sonra üretime gireceği açıklandı. Ancak Lucid, elektrikli araç sektöründeki birçok girişim gibi ciddi bir nakit sıkıntısı yaşadı ve üretimi sürekli olarak ertelemek zorunda kaldı.

Suudi Arabistan'ın 1 milyar dolarlık yatırımı, Lucid'i yeniden ayağa kaldırdı ve şirket, bu sayede Arizona'da kendi fabrikasını kurdu.

520 adet üretilecek Lucid Air Dream Edition modellerinin tamamnı satılmış durumda. Ayrıca şirket, toplamda 13 bin adet sipariş aldığını söylüyor.

LUCID AIR TEKNİK DETAYLAR

Lucid Air modelleri sadece menzil değil, performans tarafında da oldukça iddialı. Menzil rekorunu elinde bulunduran Dream Edition Range versiyonu, 933 beygir güce sahip. Dream Edition Performance'ta ise bu değer 1100 beygire kadar ulaşıyor.

Lüks sınıfa oynayan Lucid Air modelleri ayrıca 900V elektrik mimarisi, 300 kW'a kadar hızlı şarj desteği, 20 dakika şarjla 480 kilometre menzil ve çift yönlü şarj gibi iddialı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Lucid Air Dream Edition fiyatı 169 bin dolar, Grand Touring fiyatı da 139 bin dolardan başlıyor. Daha ileri zamanlarda 95 bin dolarlık Air Touring ve 80 bin dolarlık Air'ın piyasaya sürüleceği de söyleniyor.