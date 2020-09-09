Dolar
7.4854
0.0414%
Euro
8.8209
0.0953%
Altın
1928.6
-0.1687%
Borsa
1089.6
0%
G. Altın
464.239
-0.1271%
Bitcoin
75608.81
-0.6073%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Tesla'nın merak uyandıran elektrikli aracı Cybertruck'a Balkanlar'dan rakip geldi

    Bosnalı bir mühendislik şirketi, Ford F150 modelini modifiye ederek, Cybertruck benzeri bir araç yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 08:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla'nın merak uyandıran elektrikli aracı Cybertruck'a Balkanlar'dan rakip geldi

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın çok yakında piyasaya süreceği pick-up modeli Cybertruck, özellikle tasarımıyla oldukça fazla konuşulmuştu.

    Bosnalı mühendis Igor Krezic ise aracın satışa çıkmasını beklemeden kendi Cybertruck'ını oluşturdu.

    Ford F150 Raptor modelini baz alarak Cybertruck'ın bir benzerini yaratan Krezic'in Star Solutions şirketi, şu sıralar otomobilin Mostar yollarında test ediyor.

    Orjinal Cybertruck'ın aksine içten yanmalı bir motora sahip Mostarlı Cybertruck için, trafiğe çıkış başvurusunun yapıldığı belirtildi.

    tesla

    TASARIMI KURALLARA AYKIRI

    Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamada, aracın köşeli ve keskin hatlarının Bosna trafik kurallarına göre yasak olduğu ve bu sorunun üstesinden gelmek için çalışıldığı vurgulandı.

    ELEKTRİKLİ PİCK-UP DEVRİ

    Dünyanın en büyük pick-up pazarına ev sahipliği yapan ABD'de; Ford, General Motor, FCA gibi üreticiler elektrikli pick-uplarını pazara sunmak için gün sayıyor.

    Ülkedeki geleneksel üreticilerin yanı sıra, Rivian, Lordstown, Bollinger gibi girişimler de elektrikli pick-up modeller geliştiriyor.

    pickup

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir