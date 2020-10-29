Tesla'nın Model 3 araçları Çin'den Avrupa'ya geliyor

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla, 7 bin Çin üretimi Tesla Model 3'ün Avrupa'ya doğru yola çıktığını açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pandemi döneminden neredeyse hiç etkilenmeyerek büyük bir başarı elde emişti.

ABD'li üretici, şimdi de Çin'de ürettiği otomobillerini diğer ülkelerde de satışa çıkarabilmek için düğmeye bastı.

Tesla, bir süredir Çin'in Şanghay kentinde ürettiği Model 3 otomobilini, Avrupa'ya ihraç ederek rakiplerinden daha ucuz fiyata satışa çıkaracak.

MODEL 3'LER AVRUPA'YA GELİYOR

Tesla, pazartesi günü yaptığı açıklamada 7 bin adet Çin üretimi Model 3 aracın, Avrupa'ya gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

AVRUPA ÜLKELERİNDE SATIŞA ÇIKACAK

Tesla'nın Avrupa'ya ihraç edeceği Çin üretimi Model 3 araçların, kasım ayı sonunda Belçika'daki Zeebrugge Limanı'na deniz yoluyla ulaşması ve daha sonra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve İsviçre de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine satılması planlanıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de daha fazla söz sahibi olmak isteyen Tesla, Şanghay fabrikası sayesinde ülkede satılan otomobillerinin fiyatını aşağı çekmeyi başarmıştı.

Çin üretimi Model 3'lerin Avrupa fiyatı hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi yok.



