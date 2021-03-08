Tesla'nın otonom sürüş yazılımı iki kat daha iyi çalışacak

Tesla'nın otonom sürüş yazılımı iki kat daha iyi çalışacak

Elon Musk, Tesla'nın otonom sürüş yazılımının şimdikinden 2 kat daha iyi çalışacağını açıkladı.

Son yılların en popüler elektrikli otomobil üreticisi haline gelen Tesla'nın rakipleri artıyor. Durum böyle olunca, ABD'li şirket kullanıcılarına yenilikler sunmak için çalışmalar yapıyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, otomobillerdeki sürücüsüz yazılımını 2 kat daha iyi çalıştıracak bir beta test programını hazırladıklarını söyledi. Açıklamanın Ford Mustang Mach-E'nin haberlerinin en sık paylaşıldığı dönemde yapılması, Ford'a bir gönderme olarak yorumlandı.

TESLA'NIN RAKİPLERİ GÜÇLENİYOR

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon, pazara ilk giriş yapan markalardan biri olan Tesla’yı da bu duruma göre hareket etmek zorunda bırakıyor. Ford, şubat ayında yeni SUV’lerin yalnızca 3 bin 739’unu satarken, Tesla’nın ABD elektrikli otomobil pazarındaki payı aynı ayda yüzde 69’a düştü. Bir önceki yıl markanın payı yüzde 81 seviyesindeydi.

Öte yandan Waymo CEO’su John Krafcik, ocak ayında Tesla’nın yazılımının Waymo’nun otonom yazılımı ile rekabet edemeyeceğini söyledi.

Krafcilk, "Waymo, sürücüye hiç ihtiyaç duymayan otomobiller inşa ederken, Tesla yardımlı sürüşle hareket eden otomobiller üretiyor." dedi.