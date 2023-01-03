Tesla’nın otonom sürüş yazılımını kullananların sayısı yüzde 500 arttı

Tesla’nın sunduğu Full-Self Driving Beta otonom sürüş yazılımını satın alanların sayısı yüzde 500 artarak 285 bin oldu.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor. Ancak yazılım, henüz beta sürümünden çıkıp tam olarak yayınlanmış değil.

285 bin kişi kullanıyor

Tesla’nın sunduğu Full-Self Driving Beta (FSD) otonom sürüş yazılımını satın alanların sayısı yüzde 500 artarak 285 bin oldu.

Tesla’nın FSD Beta yazılımının fiyatı, zaman içinde 3 bin dolardan 15 bin dolara yükseldi. Buna rağmen, sürücülerin ilgisi azalmadı.

Sistemin tüm ülkelerde onay alması için ise yoğun çaba sarfettiklerini belirten Elon Musk, FSD yazılımının kısa süre sonra küresel olarak yayınlanacağını duyurmuştu.

FSD’nin kullandığı modelleri oluşturmak için Tesla araçlarından gelen veriler sürekli olarak işleniyor ve kullanılıyor.

Bu veriler, şirketin kendi süper bilgisayarı üzerinde analiz ediliyor ve yapay zekanın eğitimi sağlanıyor. Daha sonra tüm bu süreç, uzaktan güncelleme ile Tesla modellerine aktarılıyor.