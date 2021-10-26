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    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

    Tesla hisselerinde yükseliş ivmesi devam ederken, şirketin piyasa değeri, ilk kez 1 trilyon doları aşarak rekor kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 08:48
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    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

    Hisselerini 2020'de yüzde 550 artırarak, koronavirüsten oldukça etkilenen rakiplerine de gözdağı veren Tesla, yeni yılda da rekor kırmayı sürdürüyor.

    PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

    2021 yılında hisseleri yükselmeye devam eden Tesla'nın piyasa değeri ilk defa 1 trilyon doları aştı.

    Araç kiralama şirketi Hertz'in elektrikli araç filosu için 100 bin Tesla siparişi verdiğini duyurmasının ardından yükselişe geçen hisseler, şirketin rekor kırmasında ciddi şekilde etkili oldu.

    tesla

    ELON MUSK'IN SERVETİ DE REKOR KIRDI

    Öte yandan, Tesla'nın 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşması ile birlikte Elon Musk'ın kişisel serveti de ilk defa 255 milyar dolara yükseldi.

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