Tesla'nın piyasa değeri 500 milyar doları aştı

Tesla hisselerinde yükseliş ivmesi devam ederken şirketin piyasa değeri ilk kez 500 milyar doları gördü.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla hisse senetleri, geçtiğimiz haftalarda 400 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşarak General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'i geçmişti. Şirket hisseleri rekor kırmaya devam ederken, Tesla'nın piyasa değeri ilk defa 500 milyar dolara ulaştı.

Tesla, hisselerini 2020'de yüzde 550 artırarak, koronavirüsten oldukça etkilenen rakiplerine de gözdağı verdi.

ELON MUSK'IN SERVETİ BÜYÜYOR

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk’ın kişisel serveti ise hisse artışıyla birlikte 128 milyar dolara yükseldi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı.

Öte yandan Tesla'nın hisseleri 650 milyar dolara ulaşırsa, bonus anlaşması olarak Elon Musk 55,8 milyar dolarlık rekor bir ödeme daha alacak.

Tesla her ne kadar en değerli otomobil firması konumuna gelmiş olsa da rakibi olan otomobil devlerine kıyasla çok daha az otomobil üretip teslim edebiliyor.



Son verilere baktığımızda ise Tesla'nın şu anki hisse fiyatının 574 dolar, toplam değerinin ise 544 milyar dolar olduğunu görüyoruz.