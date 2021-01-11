Tesla'nın piyasa değeri 800 milyar doları aştı

Tesla hisselerinde yükseliş ivmesi devam ederken şirketin piyasa değeri ilk kez 800 milyar doları gördü.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla hisse senetleri, geçtiğimiz haftalarda 400 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşarak General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'i geçmişti. Şirket hisseleri rekor kırmaya devam ederken, Tesla'nın piyasa değeri kasım ayında 500 milyar dolara yükselmişti.

Hisselerini 2020'de yüzde 550 artırarak, koronavirüsten oldukça etkilenen rakiplerine de gözdağı veren Tesla, yeni yılda da rekor kırmaya devam ediyor.

800 MİLYAR DOLARI AŞTI

2021 yılında hisseleri yükselmeye devam eden Tesla'nın piyasa değeri 800 milyar doları aşarak yılın ilk rekorunu kırdı. Şu anda hisseleri 880 dolardan işlem gören markanın toplam piyasa değeri ise 834 milyar dolar.

Öte yandan, hisselerin fırlaması ile birlikte Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olmuştu.