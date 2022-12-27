Tesla'nın piyasa değeri eriyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 18 düşüşle 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Küresel çip tedarik sorunları ve Çin'deki koronavirüs kapanmaları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, şu sıralar küçülmeye gitme planları yapıyor.

Aynı zamanda Elon Musk'ın Twitter'ı satın alarak Tesla ile daha az ilgilenmesi, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu.

Tesla hisseleri eriyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 18 düşüşle 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Şirketin hisseleri 123.1 dolara geriledi ve bu da şirketin piyasa değerinde 85 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.

Şu anda 390 milyar dolar olan Tesla'nın değeri, 2022'nin başında 1.2 trilyon dolar değerinin üzerindeydi.

Ayrıca Tesla'nın hisse fiyatı, Musk'ın hisse satışından olumsuz etkileniyor. Amerikalı girişimci 2022 yılı içerisinde Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için sattıkları da dahil olmak üzere, yaklaşık 23 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Elon Musk: Daha fazla satmayacağım

Tesla CEO'su Elon Musk, yaklaşık iki yıl boyunca daha fazla Tesla hissesi satmayacağını söyledi.

Musk’ın açıklamaları, elektrikli arabalara olan talebin yumuşamasıyla ilgili endişelerin artmasının ardından ve Tesla hisselerinin düşmesinden sonra geldi.

Ünlü milyarder, daha önce Tesla hisselerini satmama sözü vermiş ve ardından bu sözünü tutmamıştı.