Tesla'nın rakibi Lucid, 3 yeni elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor Lucid, daha erişilebilir modeller için çalışmalara başladı. Şirket, bu kapsamda 3 yeni otomobil satışa sunacak.

Haber Merkezi

Lüks elektrikli araç üreticisi Lucid Motors, elektrikli araç pazarındaki iddiasını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Şirket, mevcut Lucid Air modelinin başarısının ardından 3 yeni elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bu yeni modellerle Lucid, hem mevcut müşteri tabanını genişletmeyi hem de yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor.

YENİ MODELLER DAHA UYGUN OLACAK

Mevcut ürün gamında Air ve Gravity gibi lüks ve pahalı modeller bulunduran marka, yeni modelleri daha erişilebilir yapacak.

Şirketin 50 bin doların altında fiyatla Tesla Model Y rakibi bir model çıkaracağı daha önce açıklanmıştı.

Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson, Model Y rakibi otomobil hakkında kesin konuşurken, diğer modeller hakkında ufak ipuçları verdi.

İkinci modelin ise Model 3 boyutlarında bir sedan olacağı düşünülüyor. Bu segmentte ayrıca Hyundai Ioniq 6, Polestar 2 ve BMW i4 gibi iddialı rakipler var. Üçüncü model hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Lucid'in yeni modeller üzerinde çalışması, elektrikli araç pazarındaki rekabetin daha da kızışacağının bir göstergesi.