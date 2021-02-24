Tesla'nın rakibi Lucid Motors, halka arz edilecek

Tesla'nın rakibi Lucid Motors, halka arz edilecek

Elektrikli otomobil markası Tesla'ya rakip olarak gösterilen üreticilerden Lucid Motors, halka arz için gün sayıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına geçtiğimiz aylarda kendi elektrikli otomobili Lucid Air'ı çıkarmıştı.

HALKA ARZ EDİLİYOR

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, Churchill Capital IV Corp ile birleşerek halka arz edilmeyi kabul etti. Birleşme sonrasında iki şirketin toplam değerinin 64 milyar dolar seviyesine çıkacağı söyleniyor.

ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un piyasa değeri ise yaklaşık 76 milyar dolar seviyesinde.



Lucid'den yapılan açıklamada, şirketin üretime başlamaya doğru ilerlediği ve Lucid Air isimli ilk premium elektrikli araçlarının Kuzey Amerika'da bu yılın ikinci yarısında teslim edilmeye başlayanacağı ifade edildi.

Arizona'daki fabrikasında üretim yapmayı planlayan Lucid Motors, 2022'de 20 bin ve 2026'da 251 bin aracı piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

ABD'de 77 bin 400 dolar satış fiyatı ile piyasaya çıkacak araçların tam şarj ile 805 kilometre sürüş kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.