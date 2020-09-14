Tesla'nın rakibi Lucid Motors, yeni elektrikli lüks otomobilini tanıttı

Tesla'nın yüksek performanslı Model S'ine rakip olmaya hazırlanan Lucid Motors'un yeni aracı Lucid Air görücüye çıktı. İşte otomobilin özellikleri ve fiyatı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air'ı çıkardı.

Markanın en performanslı otomobili olan bu araç, 0’dan 100 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşabiliyor. Aracın tam dolu bataryalarıyla gideceği menzilin ise 835 km olduğu belirtiliyor.

Tesla Model S'ten daha aerodinamik, daha hızlı şarj olan, daha konforlu ve daha geniş bir otomobil ortaya koymak için yola çıkan Lucid Air'da, 113 kWh'lık bir batarya paketi yer alıyor.

Bu da Tesla Model S'te alınabilen 100 kWh'lık bataryadan bile daha büyük bir batarya paketi demek oluyor.





Lucid Air'ın büyük bataryası, şarj süresi konusunda şüphe yaratabilir. Fakat firma, 300 kW'a kadar güç girişi olabildiği için bu bataryanın hızlıca doldurulabileceğini söylüyor. Örneğin Porsche Taycan'ın kabul edebildiği en yüksek güç değeri 270 kW şeklinde.

1 DAKİKA ŞARJLA 30KM GİDEBİLİYOR

Lucid firması, aracın 1 dakika şarj edilmesiyle 30 km civarı menzil kazandığını da belirtiyor. Lucid Air, çift yönlü şarj desteği de sunuyor. Örneğin evinizde elektrik kesildiğinde, otomobili jeneratör olarak kullanabiliyorsunuz.

LUCID AIR TEKNİK DETAYLAR

Lucid Air, piyasaya ilk çıkacak olan en pahalı ve en üst seviye Dream Edition versiyonunda 2 adet elektrik motoru ve toplamda 1.095 beygir güç sunuyor.

400 metre mesafeyi 10 saniyeden kısa bir sürede alarak ve 0-100 km/s hızlanmasını da 2.6 saniye gibi bir sürede gerçekleştirere süper otomobil performansı sunan aracın, ilerleyen zamanlarda 3 elektrik motorlu daha güçlü bir versiyonunun geleceği de gelen bilgiler arasında.

LUCID AIR FİYAT

Lucid Air'ın 4 farklı versiyonu bulunacak ve bunlardan 2'si 2021'in ortalarında piyasaya sürülecek. Bunlar Air Grand Touring ve Air Dream Edition adlı versiyonlar olacak.

Fiyatları da sırasıyla 139 bin dolar ve 169 bin dolar olarak açıklandı. Daha ileri zamanlarda 95 bin dolarlık Air Touring ve 80 bin dolarlık Air'ın piyasaya sürüleceği de söyleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye