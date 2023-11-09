Tesla'nın rakibi Lucid, üçüncü çeyrekte rekor zarar açıkladı Lucid, üçüncü çeyrek gelirini 137.8 milyon dolar olarak açıkladı; bu, önceki yılın aynı döneminde elde edilen 195.5 milyon dolarlık rakamdan çok daha düşük.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air ile çıkmış ve oldukça başarılı olmuştu.

ABD merkezli Lucid'in, Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Ancak şu anda şirket için işler pek de iyi gitmiyor.

Lucid büyük zarar ediyor

Lucid, üçüncü çeyrek gelirini 137.8 milyon dolar olarak açıkladı; bu, önceki yılın aynı döneminde elde edilen 195.5 milyon dolarlık rakamdan çok daha düşük. Şirketin bu dönemdeki net zararı ise yaklaşık 631 milyon doları buldu.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 100 milyon dolarlık bir artış anlamına geliyor, tüm bunlar sadece 1.456 araç teslim edilirken gerçekleşti.

Bu nedenle şirket, 2023 üçüncü çeyrek içinde her sattığı araç başına yaklaşık 433 bin dolar zarar etti.

Özellikle de Lucid'in en pahalı aracının yaklaşık olarak 250 bin dolarlık bir fiyat etiketi taşıdığını düşünürsek, bu kayıplar daha da artabilir.